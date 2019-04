Abusi: Papa, momento Chiesa non facile

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - "Parecchie persone pensano che oggi è più difficile dirsi cristiani e vivere la fede in Cristo. E voi fate di sicuro l'esperienza di queste difficoltà, che diventano a volte delle prove. In effetti, il contesto attuale non è facile, anche a causa della dolorosa e complessa questione degli abusi commessi da membri della Chiesa". Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i giovani della diocesi francese di Aire et Dax. "Tuttavia - ha aggiunto Papa Francesco -, vorrei ripetervi che oggi non è più difficile che in altre epoche della Chiesa: è solamente diverso ma non è più difficile".