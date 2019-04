Putin, riavviare 'tavolo Corea Nord a 6'

(ANSA) - PECHINO, 25 APR - Il presidente russo Vladimir Putin propone di riavviare il "tavolo a 6" sul nucleare nordcoreano, in stallo da fine 2008, che coinvolge le due Coree, Usa, Russia, Cina e Giappone. "Se Corea del Sud e Usa possono offrire misure sufficienti per garantire la sicurezza del Nord, il tavolo a 6 potrebbe non essere attivato. Ma la garanzia del meccanismo da Sud e Usa non sembra essere sufficiente - ha detto Putin dopo il summit col leader Kim Jong-un a Vladivostok -. Credo necessario un regime multilaterale sulla sicurezza per il Nord". E' una posizione vicina a quella espressa dalla Cina.