Al via domani il Torino Jazz festival

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Torna il Jazz Festival e Torino per nove giorni, da venerdì 26 aprile a sabato 4 maggio, diventa capitale del genere musicale. In programma una ottantina di concerti, la maggior parte gratuiti, sparsi per tutta la città. Il via domani pomeriggio, al Circolo dei lettori, con la presentazione del libro 'Jazz Area' di Roberto Masotti, da 50 anni il fotografo del jazz, oltre ad essere stato il fotografo ufficiale del Teatro alla Scala di Milano. Tra i tanti eventi il gruppo di Paolo Ricca con John Etheridge, chitarrista dei Soft Machine, Eleonora Strino alla chitarra con Greg Cohen al contrabbasso e grandi nomi come Redman, Pieranunzi, Brecker, Eastwood/Di Battista ed Enrico Rava che festeggia gli 80 anni in concerto. Sono cento gli appuntamenti, 320 musicisti e sette le produzioni originali. I concerti alle Ogr, al Piccolo Regio e al Conservatorio, ma anche nell'Aula Magna del Politecnico e al grattacielo Intesa Sanpaolo. Nei luoghi di assistenza, come ospedali e residenze, i jazz blizz.