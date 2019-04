Assalto biglietteria Parco di Cuma

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 25 APR - La notte scorsa è stata presa d'assalto la biglietteria del Parco archeologico di Cuma, in provincia di Napoli. Ignoti hanno sventrato la cassaforte e portato via tutto l'incasso. Danni ingenti alla guardiola all' ingresso del parco. "Questa volta è toccata a noi - afferma il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Paolo Giulierini - l'ondata di microcriminalità sta da giorni colpendo tutta l'area. Nell'ultima settimana due stazioni dell'Eav sono state prese di mira dai ladri. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano aumentare i controlli sul territorio e rendere sempre più sicura quest'area a tutela di tutti". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monterusciello che hanno proceduto ai rilievi e stanno svolgendo le indagini. Gli addetti al parco hanno comunque assicurato oggi le visite dei numerosi turisti.