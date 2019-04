Manetti, Diabolik su schermo? Anarchico

(ANSA) NAPOLI, 25 APR - "La magia di Diabolik è che commette azioni terribili, ma il lettore parteggia sempre per lui. Lui è Eva sono due anarchici in un sistema assoggettato a troppe regole, è questo che dobbiamo conservare anche al cinema". Così Mario Manetti ha presentato oggi al Comicon di Napoli il lavoro del film sul personaggio delle sorelle Giussani che i Manetti Bros stanno preparando. "Stiamo scrivendo la sceneggiatura - ha detto Antonio Manetti - sulla base di un soggetto molto dettagliato e contemporaneamente stiamo pensando alle location e al cast. Per la metà del 2020 il film dovrebbe essere nelle sale". Un'attesa che i fan di Diabolik in tutta Italia stanno consumando cercando di immaginare come sarà la trasposizione cinematografica dell'eroe pop, del ladro che popola l'immaginario collettivo da 50 anni e che è nato proprio al Comicon nel 2010, quando i Manetti Bros conobbero Mario Gomboli, direttore generale di Astorina, la casa editrice di Diabolik.