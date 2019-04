Harry e Kate in armonia a Westminster

(ANSA) - LONDRA, 25 APR - Il principe Harry e Kate Middleton si sono mostrati oggi insieme sorridenti a Londra - senza i rispettivi coniugi, ma apparentemente in perfetta armonia tra loro - a una cerimonia pubblica nell'abbazia di Westminster in occasione dell'Anzac Day: la giornata dedicata al ricordo dei veterani di guerra australiani e neozelandesi. Harry, duca di Sussex, ha lasciato a casa la consorte Meghan Markle, in attesa da un giorno all'altro della nascita del loro primogenito; e la sua presenza è stata commentata dai media come un segnale che il parto non è comunque previsto per oggi. Mentre Kate, duchessa di Cambridge, era sola poiché il marito, il principe William, fratello maggiore di Harry, si trova in visita ufficiale in Nuova Zelanda per commemorare l'Anzac Day. Le due coppie sono al centro dei pettegolezzi della stampa più sensazionalista su presunti screzi che fantomatiche 'fonti anonime vicine al palazzo' attribuirebbero in particolare all'emergere d'una qualche incompatibilità fra Kate e Meghan.