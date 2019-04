Sri Lanka: Australia, possibili attacchi

(ANSA) - COLOMBO, 26 APR - L'Australia avverte che "i terroristi potrebbero compiere altri attacchi in Sri Lanka" dopo i sanguinosi attentati di Pasqua. In un nuovo avviso ai viaggiatori, pubblicato oggi sul sito del governo, Canberra sostiene che "gli attacchi potrebbero essere indiscriminati, compresi in luoghi visitati dagli stranieri" e, pertanto, consiglia ai propri concittadini di "rivedere la necessità di recarsi" nel Paese asiatico. Anche l'ambasciata Usa in Sri Lanka e la Gran Bretagna hanno emesso simili avvisi nei giorni scorsi.