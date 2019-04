A fuoco saracinesca sede Lega a Casoria

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Attentato contro la sede della Lega a Casoria. Nella notte ignoti hanno dato fuoco alla saracinesca della sede del partito in via Tasso. "Di giorno festeggiano la libertà e di notte la osteggiano! - scrive su Facebook Gennaro Crispino, responsabile del partito -. Questo è il doppio volto dei nostri nemici. Vili, codardi, antidemocratici, che si sottraggono al confronto preferendo lo scontro". Crispino, rivolto a chi ha provocato l'incendio dice: "Non ci fate paura ma non cadremo nella vostra trappola. Non ci abbasseremo al vostro livello!". Alle autorità la richiesta, dopo la denuncia, "di fare al più presto luce sull'accaduto. Non arretreremo di un centimetro e ci batteremo ancora più con energia per ridare dignità, sicurezza e vivibilità ai cittadini di Casoria". Davanti alla sede Crispino si è recato con l'avvocato Angela Russo, candidato sindaco di un centro destra (Lega, Fi, Udc, Fdi più civiche) che si presenta unito alle prossime elezioni comunali del 26 maggio.