Minori soli, Germania-Italia prime mete

(ANSA) - BRUXELLES, 26 APR - Sono 19.740 i minori non accompagnati che hanno fatto richiesta d'asilo nell'Ue nel 2018: di questi quattro su dieci hanno presentato domanda in Germania (4.085; 21% del totale) e in Italia (3.885; 20%). I due Paesi che nel 2018 si confermano principale meta, hanno registrato però anche i più forti cali rispetto al 2017: 6120 richieste di asilo di minori non accompagnati in meno in Italia (-61%) e 5000 in meno in Germania (-55%). Sono i dati di Eurostat.