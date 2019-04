Con il cartello di pericolo il risarcimento è un miraggio

Se c'è il segnale di pericolo il risarcimento resta un miraggio e quindi è meglio includere nella polizza auto anche i danni causati dagli animali selvatici. Il consiglio arriva da chi ha un'esperienza trentennale nel mondo assicurativo e, negli ultimi tempi, ha visto impennarsi il numero di incidenti causati da caprioli, daini, cinghiali e perfino cervi. «Fino a qualche anno fa, la polizza che copre i danni da animali selvatici la faceva solo chi abitava in alcune zone della collina e della montagna, mentre ora è una protezione sempre più richiesta. Ci sono automobilisti della Bassa che la pretendono», afferma Giovanni Bulloni Serra, assicuratore da 35 anni. «Il costo di questa polizza dipende dal tipo di veicolo da assicurare, ma venendo stipulata insieme alle altre garanzie non ha un costo proibitivo», prosegue, mettendo in guardia chi si mette al volante.

Chi decide invece di non assicurarsi contro gli animali selvatici deve sapere che ottenere il risarcimento danni, dall'ente gestore della strada su cui è avvenuto l'incidente con un capriolo o con un altro animale del bosco, non è assolutamente scontato. Anzi, il più delle volte l'automobilista è costretto a sorbirsi una lunga trafila burocratica e giudiziaria prima di vedersi negata dal tribunale la possibilità di ottenere un ristoro.

Tutto dipende infatti dalla presenza dei cartelli di pericolo: se sono posizionati, come accade lungo la stragrande maggioranza delle strade provinciali, comunali o statali, il guidatore - solitamente - ha la certezza di non vedere nemmeno il becco di un quattrino. Nel caso in cui la segnaletica verticale non fosse stata posizionata, allora esistono concrete possibilità che l'ente gestore della strada paghi i danni all'auto.