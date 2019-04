Bonafede, prossimo Cdm riforma giustizia

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Sono sempre stato a favore del confronto politico, anche franco e schietto: come ho già detto, anche in assenza di ulteriori incontri, al prossimo Cdm utile, potremo approvare la riforma per dimezzare i tempi del processo". Lo scrive il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul blog delle Stelle, avvertendo che "la riforma della giustizia non è più rimandabile". Lo spunto per l' intervento del ministro sono i risultati dello "scoreboard" della commissione europea sulla situazione della Giustizia nei Paesi membri, che mostrano i "mali endemici della nostra Giustizia, per troppo tempo rimasta impantanata nella polemica politica. Noi, quei problemi - sostiene Bonafede - li stiamo risolvendo e e ora dobbiamo procedere con la riforma del processo". Secondo il ministro, "i cittadini e le imprese non possono più attendere. Non c'è più tempo da perdere".