Donna violentata durante rapina a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Una cinese di 44 anni è stata picchiata e violentata nel corso di una rapina avvenuta ieri sera nel suo centro massaggi in via Gaudenzio Ferrari, a Milano. La donna, titolare dell'attività, ha raccontato alla polizia che poco prima delle 23.30, mentre si trovava da sola, è stata aggredita da un uomo descritto come africano, alto circa 1.80, che ha prima chiesto l'incasso della giornata e poi l'ha afferrata alla gola e spinta in un camerino costringendola a un rapporto sessuale. Al termine, a causa delle urla della vittima, l'uomo l'ha schiaffeggiata e le ha strappato i vestiti. Infine è scappato senza portar via i soldi prima dell'arrivo dei soccorsi. La donna ha rifiutato il trasporto in ospedale.