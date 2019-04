Putin, possibile summit con Zelensky

(ANSA) - MOSCA, 27 APR - Il presidente russo Vladimir Putin non esclude un possibile incontro nel futuro con Volodymyr Zelensky, il presidente eletto ucraino, e sottolinea che, nel caso, la cosa piu' importante di cui discutere sarà "come mettere fine al conflitto nel Sud-Est ucraino". Lo riporta la Tass. Putin è intervenuto in conferenza stampa a Pechino.