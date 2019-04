Black-list dei vip che non danno mance, c'è anche Platinette (che rivendica il diritto di non farlo)

Nella black-list dei vip accusati di non dare mance ai rider che fanno consegne a casa loro è finito anche Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che in una intervista al Corriere ha rivendicato però il diritto di rilasciare la mancia. "Non credo che spetti ai famosi occuparsi dell'economia del rider, che magari pensa che sono un ciccione bavoso che ordina il cibo compulsivamente, non sapendo che soffro di una malattia grave; la bulimia". Secondo Platinette, inoltre, "io rodino sempre dopo mezzanotte quando ho già svuotato il frigo e pago il supplemento, che presumo vada al fattorino". Mauro Coruzzi, ricordando da ragazzo di aver fatto consegne per un verduraio, ha dichiarato che non ordinerà mai più cibo a domicilio.

«Minacce, neanche troppo velate». E' così che AssoDelivery, associazione che raggruppa le principali piattaforme di 'food delivery', ha intanto qualificato il post comparso sulla pagina Facebook di 'Deliverance Milano", un collettivo di rider, ossia i ciclo-fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio, nel quale è stata pubblicata la «lista nera» di vip colpevoli, a loro dire, di non lasciare le mance. Un messaggio in cui, da un lato, si diceva ai personaggi famosi «sappiamo tutto di voi» e, dall’altro, alle aziende che per le rivendicazioni sindacali potrebbero anche non esitare ad usare i dati sensibili dei clienti importanti.

«Siamo sconcertati», ha chiarito l’associazione che rappresenta Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e UberEats, ponendo l’accento soprattutto sul «tema della privacy» e «delle minacce, neanche troppo velate, che sono state rivolte ad alcuni consumatori» e chiarendo di aver «già segnalato l’accaduto alle autorità competenti».

Se negli anni e nei mesi scorsi le battaglie dei rider, che hanno chiesto il riconoscimento di diritti, si sono manifestate nelle aule dei Tribunali, in qualche appuntamento in piazza o negli incontri al Ministero dello Sviluppo economico, è arrivato quel post con tanto di foto degli 'obiettivì: cantanti, star di Instagram, calciatori, attori, musicisti, dj, influencer. «Questa è la nostra 'blacklist’, un elenco di tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!», era scritto nel post. E ancora: «Ricordatevi sempre una cosa clienti: entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete».