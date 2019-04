(ANSA) - ROMA, 27 APR - Diciassette soldati siriani e membri di milizie filo-governative sono stati uccisi e altri 30 feriti in due attacchi compiuti nelle prime ore di oggi da miliziani qaedisti nel nord del Paese, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Gli attacchi, seguiti da nutrite sparatorie accompagnate da bombardamenti aerei, sono avvenuti nelle aree di Zammar e Khan Tuman, nel sud e nel sud-ovest della provincia di Aleppo. Negli scontri sono rimasti uccisi anche otto insorti. Il gruppo Hayat Tahir al-Sham, legato ad Al Qaida, ha rivendicato gli attacchi, avvenuti in una regione che dovrebbe essere demilitarizzata in base ad un accordo raggiunto sette mesi fa da Turchia e Russia, ma che è stato più volte violato.