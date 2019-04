(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Resta in carcere Yassine Missri, 27 anni, accusato di avere abusato di due donne, un'italiana di 23 anni e una 33enne di origine marocchina, il 15 e il 20 aprile a Bologna. Entrambe sono state minacciate e hanno subito violenza in un capannone abbandonato in via Zanardi, in periferia. Il Gip Sandro Pecorella ha convalidato il fermo eseguito giovedì dai carabinieri. L'uomo, difeso dall'avvocato Silvia Cavallo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da accertamenti, é emerso che il 27enne ha due alias, uno libico e uno marocchino, è irregolare sul territorio italiano e destinatario di due provvedimenti di espulsione. L'avvocato Cavallo ha fatto sapere che, nei prossimi giorni, probabilmente saranno rilasciate al pm Nicola Scalabrini, che ha condotto le indagini, dichiarazioni spontanee in merito ai casi.