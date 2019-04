(ANSA) - ROMA, 27 APR - Potrebbe essere rimasto ferito durante un furto in abitazione avvenuto ieri sera alle porte di Roma il 16enne albanese lasciato davanti al policlinico Gemelli con ferite d'arma da fuoco. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno effettuando accertamenti per chiarire se ci sia un collegamento tra i due episodi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo coordinati dalla procura di Tivoli. Dalle prime informazioni, sembra che il proprietario di casa sorprendendo i ladri abbia sparato. Il 16enne è ora ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica per una ferita d'arma da fuoco all'addome con diverse lesioni. Il ragazzo è stato operato d'urgenza all'addome ieri stesso. La prognosi è al momento riservata, ma le condizioni sembrerebbero stabili.