Libia: 290 morti da inizio scontri

(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' arrivato a 290 il bilancio dei morti in Libia a causa degli scontri in atto e tra le vittime si contano ad oggi 85 bambini e 92 donne. Lo comunica il presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) Foad Aodi, anche consigliere dell'Ordine medici di Roma, in contatto costante con i medici libici nelle zone del conflitto e negli ospedali dall'inizio degli scontri. I feriti, riferiscono i medici libici, sono oltre 1.650 ed oggi è stata avviata una campagna di raccolta sangue. I medici dalla Libia, sottolinea Aodi, "riferiscono anche di una decina di donne violentate negli ultimi due giorni e della necessità di figure di psicologi e psichiatri per l'assistenza ai minorenni e alle donne che hanno subito violenza".