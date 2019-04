Fischi a prefetto,segnalazione a procura

(ANSA) - PRATO, 27 APR - Polemica a Prato per la denuncia annunciata in un telex al ministero dell'Interno, come riporta il Corriere Fiorentino, del questore per la contestazione subita insieme al prefetto durante le celebrazioni dello scorso 25 aprile. Fischi e qualche cartello, questa la contestazione collegata all'aver autorizzato, il 23 marzo, una manifestazione di Forza nuova a Prato in occasione del centenario della nascita del Fascismo. Una segnalazione sulla protesta del 25 aprile è già arrivata alla procura da parte della questura. Lo conferma il procuratore: si sta valutando se ci siano le basi per aprire un fascicolo, eventualmente per vilipendio. Intanto sono arrivate più reazioni: per l'Anpi di Prato una denuncia sarebbe "ridicola e intimidatoria" ed è pronta a a difendere i diritti di chi, iscritto o no all'associazione, fosse denunciato. Fratoianni (Si) parla di "farsa" e chiede la rimozione di questore e prefetto. Silli di Fi si schiera col questore criticato invece dai deputati toscani Giacomelli e Toccafondi.