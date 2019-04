India: bloccata uscita del film su Modi

(ANSA) - NEW DELHI, 27 APR - La Corte Suprema indiana ha definitivamente posticipato l'uscita nelle sale di "NaMo", il film documentario sulla vita del premier Narendra Modi, a dopo la conclusione della tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento, che terminerà il 19 maggio. La Corte ha accettato in pieno le osservazioni dei tre rappresentanti della Commissione Elettorale che, dopo avere visionato il biopic, hanno scritto che avrebbe turbato la par condicio della campagna e lo hanno definito una "agiografia" più che un documentario. Secondo i membri della Commissione Elettorale, in almeno diciassette passaggi il film usa frasi ed espressioni che esaltano il premier in maniera unilaterale. Il film, che era stato girato e montato a tempi di record, secondo quanto anticipato dal produttore, sarebbe stato proiettato in migliaia di sale gratuitamente.