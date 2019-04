(ANSA) - GENOVA, 28 APR - La strada carrabile tra S. Margherita Ligure e Portofino è stata chiusa al traffico per una grande buca che si è aperta stamani all'improvviso al centro della carreggiata. Una corsia di marcia sarebbe praticabile ma le autorità hanno chiuso il transito in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la tenuta della strada. Il crollo si è verificato tra Paraggi e Portofino in un tratto che non era stato coinvolto dalla mareggiata di ottobre. La strada, dopo i lavori, era stata riaperta poche settimane fa.