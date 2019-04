'Mussolini per mille anni',striscione Fn

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Mussolini per mille anni". Questo il testo dello striscione firmato dal movimento neofascista di Forza Nuova comparso la notte scorsa nel centro di Roma, a due passi dal Colosseo, per ricordare l'anniversario della morte del dittatore e già rimosso. "Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! - si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova -. Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta". Quella di Fn non è l'unica iniziativa per ricordare la morte del duce: a Brescia, nella chiesa di S.Stefano, sarà celebrata nel pomeriggio una messa. L'annuncio è stato dato da un necrologio pubblicato sulle pagine del Giornale di Brescia e pagato dalla Delegazione provinciale dell'Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi della Rsi. "Oltre il rogo non vive ira nemica" è stato scritto nel necrologio. Intanto a Niguarda sono comparsi adesivi sulla saracinesca del Teatro della Cooperativa e sulle sedi dell'Anpi e del Pd degli adesivi con la scritta 'odio gli antifascisti'.