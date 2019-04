(ANSA) - VARSAVIA, 28 APR - "La nostra idea è portare a livello europeo un'unica legislazione antimafia per contrastare questi criminali che non esisterebbero se non ci fosse una politica corrotta. In Italia si parla tanto di porti chiusi, va bene, ma a me sta più a cuore avere porte chiuse alla mafia, in Italia e nell'Unione europea". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando alla convention di Kukiz'15 a Varsavia.