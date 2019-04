Voragine, chiusa la strada per Portofino: si lavora per fare uscire i turisti

«Stiamo intervenendo d’urgenza per mettere in sicurezza il tratto dove si è aperta la buca e consentire ai turisti in auto di lasciare Portofino. Credo che potrebbe essere possibile transitare entro poche ore». Lo ha detto Franco Senarega, consigliere dell’Area Metropolitana di Genova con la delega alla viabilità, intervenuto sulla strada per Portofino chiusa dalla tarda mattina a causa di una grande buca che si è aperta al centro della carreggiata.

Senarega è sul posto con i sindaci di Portofino, Matteo Viacava, e Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, per gestire l'emergenza. Decine di turisti sono infatti bloccati nel borgo da ore per il blocco dell’unica strada carrabile che collega la famosa piazzetta con il resto della viabilità locale e il casello autostradale di Rapallo.

Per mettere in sicurezza la buca sono state chiamate ditte locali che, secondo un primo piano messo a punto dai tecnici, dovrebbero intervenire sistemando una sorta di passerella sopra la piccola voragine. «Appena saremo riusciti a fare defluire tutte le auto - ha spiegato ancora Senarega - inizieranno subito i lavori per ripristinare la strada». Si sta cercando anche di capire la causa del crollo: «da un primo sommario esame sembra che il cedimento possa essere stato provocato da acqua proveniente dal monte e non dall’azione del mare» ha detto ancora il consigliere delegato alla mobilità.