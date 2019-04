Elezioni: in testa i socialisti, ma non c'è una maggioranza

Primp Opinion Poll (diffuso da Tve) in Spagna: alla chiusura dei seggi socialisti in testa davanti ai popolari; poi Podemos, Ciudadanos e Vox. Buona la performance dei partiti indipendentisti catalani e baschi. Altissima l'affluenza. Anche se lo Psoe è in testa non c'è una chiara maggioranza nel Parlamento. Il partito di estrema destra Vox entra in Parlamento per la prima volta in 40 anni di democrazia spagnola. Secondo i sondaggi per la tv pubblica, avrebbe ottenuto il 12,1% dei voti, pari a 36-38 seggi su 350.