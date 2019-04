Cav, io in campo per una nuova Europa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Silvio Berlusconi interpreta la sua candidatura alle europee come un "sacrificio" indispensabile con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Ppe nel continente e la sua leadership in chiave "liberale" per affrontare le sfide più importanti, prima di tutte quella di fronteggiare l'espansione economica e politica della Cina nel Mondo. Un impegno che secondo l'ex premier deve prevedere una unica linea dell'Unione in politica estera e anche con una forza militare comune.