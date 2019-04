Imbrattata scritta per Ramelli

(ANSA) - MILANO, 29 APR - E' stata imbrattata nella notte la scritta in ricordo di Sergio Ramelli, il militante del fronte della gioventù di cui oggi si ricorda l'anniversario della morte, avvenuta 44 anni fa. A scoprire l'atto di vandalismo, una volante della polizia, che passando intorno alle 3.30 in via Paladini hanno notato che la lastra che copre la scritta 'ciao Sergio' era stata coperta di vernice rosa. Un altro segnale del clima di tensione che si respira in questi giorni a Milano, con due corone partigiane date alle fiamme, gli adesivi sul volto della partigiana Lia al teatro della cooperativa, lo striscione per Mussolini esposto in corso Buenos Aires. Oggi, poi, le due manifestazioni di segno opposto: l'estrema destra che ricorda Ramelli, con il corteo vietato dal prefetto, e gli antifascisti in presidio a piazzale Dateo.