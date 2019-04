Ex Ilva: Usb, onda acciaio incandescente

(ANSA) - TARANTO, 29 APR - "Durante il turno di notte di domenica 28 aprile, alle ore 3.30, nel reparto colata continua 1 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto si è verificato un grave incidente che ha posto a serio rischio la vita dei lavoratori". E' quanto denuncia Francesco Rizzo, coordinatore provinciale Usb: "durante la fase di colata un'onda di acciaio incandescente ha investito tutta la linea coprendo il coperchio della lingottiera, per fortuna gli operatori in quel momento erano nel pulpitino ma solo qualche minuto prima effettuavano il cambio tubo (come da programma). Gli operatori prima dell'onda di acciaio hanno sentito un forte boato e hanno potuto mettersi in salvo". Secondo il sindacalista, "si è sfiorata una tragedia che poteva coinvolgere diversi lavoratori", in un incidente già accaduto: "ogni volta i lavoratori escono incolumi per pura fortuna". E "questa mattina - attacca Rizzo - i responsabili dello stabilimento hanno ordinato la ripartenza della linea senza aver compreso cosa è realmente successo".