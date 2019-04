Colpo di coda dell'inverno su Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Colpo di coda da record dell'inverno sulle Dolomiti. Dopo l'ondata di maltempo del fine settimana le montagne si presentano imbiancate come quasi mai durante la stagione fredda, mentre gli impianti di risalita ormai sono chiusi. Ai Prati di Croda Rossa, sopra Sesto, si registrano 80 cm di neve, alla malga Rossalm a 2164 metri di quota nei pressi di Braies 70 cm. La neve è però scesa anche fino a valle, con 40 cm a Sesto e 35 a San Candido. Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche saranno in miglioramento, con ancora qualche singola nevicata, anche se per la primavera gli altoatesini dovranno ancora pazientarsi.