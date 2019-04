Dopo Vaia Arte Sella riparte con ragazzi

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Dopo i gravi danni causati dalla tempesta Vaia lo scorso autunno, Arte Sella, sopra Borgo Valsugana, riparte con i ragazzi dell'Atelier dell'Errore che hanno dato il via alla nuova stagione nel luogo simbolo, in cui la natura diventa arte. Nella pièce teatrale, a Malga Costa, i giovani hanno raccontato le loro opere visive, nate nel laboratorio al servizio della Neuropsichiatria di Reggio Emilia e Bergamo. La cornice musicale è stata di Pietro Brunello (voce e chitarra) e Marco D'Orlando (batteria), accompagnati dal violoncello di Mario Brunello. "L'Atelier dell'errore - ha detto il maestro - è una scoperta interiore che lascia un segno profondo: lavorare sull'errore, non sul riparare l'errore, e fare sì che l'errore diventi la cellula che genera un nuova linguaggio e una nuova prospettiva". Simbolo della rinascita di Arte Sella è l'opera di Kengo Kuma, "ristrutturata lasciando i segni dei quello che è accaduto, diventando così parte del futuro", ha spiegato il presidente Giacomo Bianchi.