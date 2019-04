Alitalia: Di Maio, non cerchiamo toppe

(ANSA) - VARSAVIA, 29 APR - "Se domani arriveranno proposte da coloro che finora si sono palesati finora solo a livello di stampa, capiremo cosa fare, altrimenti le soluzioni ci sono già e potremo andare avanti comunque. Non cerchiamo capitani coraggiosi per cercare di metterci una toppa. Io voglio essere l'ultimo ministro dello Sviluppo Economico ad occuparmi di Alitalia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia.