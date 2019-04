Fraccaro, presto taglio parlamentari

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "La legge per ridurre il numero dei parlamentari arriva alla Camera: una riforma che, con 345 parlamentari in meno, farà aumentare l'efficienza delle istituzioni e risparmiare ben 500 milioni di euro ogni legislatura alle casse dello Stato. In Senato è stata già approvata a larga maggioranza, con il voto contrario del Pd. Io auspico che tutti i partiti si esprimano a favore di questa riforma proposta per anni da centro destra e sinistra: noi passeremo ai fatti e il taglio dei parlamentari sarà presto realtà, lo dobbiamo ai cittadini che hanno chiesto il cambiamento". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.