Fico, ministri grazie lotta a fascismo

(ANSA) - BRESCIA, 29 APR - "Ai ministri che hanno disertato i festeggiamenti del 25 aprile posso solo ricordare che se oggi sono ministri lo devono proprio a quanto accaduto 74 anni fa, con la liberazione dal giogo nazifascista". Lo ha detto il presidente della camera Roberto Fico, ospite all'istituto Don Milani di Montichiari, nel Bresciano. "I rigurgiti fascisti sono troppo facili in uno stato democratico ma non rappresentano un rischio per una democrazia forte come quella italiana che ha gli anticorpi per difendersi", ha aggiunto Fico.