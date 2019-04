Primo endorsement a Biden dai pompieri

(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - Primo comizio, oggi a Pittsburgh, nello "swing state" della Pennsylvania, per l'ex vice presidente Joe Biden, che dopo aver lanciato la sua campagna con un video riceve anche il primo endorsement ad un candidato presidenziale democratico da parte di un importante sindacato nazionale, quello della International Association of Fire Fighters. Il sindacato dei pompieri e' tra i piu' conservatori del Paese e il suo presidente Harold Schaitberger ha sottolineato che molti dei suoi oltre 300 mila membri hanno votato per Donald Trump nel 2016. Biden, afferma Schaitberger in un video, "e' un risolutore di problemi che si prende cura profondamente dell'America e si e' impegnato a migliorare il nostro Paese. E' uno dei piu' fedeli sostenitori delle famiglie di lavoratori".