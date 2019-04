Influencer assolta, non fa pubblicità

(ANSA) - BERLINO, 29 APR - La web influencer Cathy Hummels, moglie del calciatore Mats Hummels, campione del mondo nel 2014 con la nazionale tedesca e oggi difensore del Bayern, è stata assolta dal tribunale di Monaco dall'accusa di fare pubblicità ingannevole sul proprio profilo Instagram, che vanta ben 485.000 follower. La sentenza chiarisce che Hummels, pubblicando immagini e link a prodotti commerciali, ha comunque utilizzato il suo profilo "per ragioni personali", non specificando la necessità per gli influencer di indicare l'eventuale scopo promozionale di post e foto di particolari prodotti. Una motivazione che non convince l'associazione di consumatori che la aveva citata in giudizio, come sta facendo per altri web influencer in Germania.