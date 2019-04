Vuole il Parmigiano sul pesce. Ma lo chef si rifiuta. E scoppia il caso

Il cliente gli chiede il parmigiano per condire un piatto di ravioli con panna e salmone ma lo chef rifiuta e ottiene così una pessima recensione su TripAdvisor. A quel punto il proprietario del ristorante risponde e spiega al cliente le regole base della cucina italiana. È diventato virale sui social ed è finito sui tabloid londinesi il battibecco tra il titolare del "Maximo Italian Bistrot", il sardo Massimo Donato, e un cliente inglese del suo locale. I fatti sono avvenuti nell'ottobre del 2018 ma la risposta piccata risale a poche settimane fa. Al centro della disputa le basi della cucina italiana e gli accostamenti tra i vari cibi. Il cliente, infatti, aveva chiesto del parmigiano per condire del pesce, ma il proprietario ha detto no. La polemica non si è fermata con la fine della cena. Tornato in albergo il cliente insoddisfatto ha pubblicato su TripAdvisor una recensione decisamente negativa.