Sventato piano attentati a Los Angeles

(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - Sventato un presunto piano terroristico contro più obiettivi nell'area di Los Angeles, compreso uno a Long Beach. Lo rendono noto i media Usa, riferendo dell'arresto di un veterano di guerra americano, Mark Domingo, convertito all'Islam. L'arresto arriva meno di 48 ore dopo l'attacco di un suprematista bianco ad una sinagoga a San Diego. Pare che Domingo, un veterano dell' Afghanistan, volesse vendicarsi per gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda ad opera del suprematista bianco Brenton Tarrant. Lo riferiscono i media Usa. Domingo è stato arrestato perchè voleva mettere una bomba ad un raduno nazi a Long Beach (previsto domenica scorsa ma poi annullato) e aveva rivelato ad un informatore piani per altri attacchi contro ebrei, chiese e poliziotti, e anche a un treno.