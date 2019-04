Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele. Colica renale acuta

Il sito del Corriere della Sera riporta la notizia che Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa all'ospedale San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza. Berlusconi - 82 anni - era stato operato al cuore tre anni fa proprio al San Raffaele. Oggi pomeriggio avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per la presentazione dei candidati di Forza Italia.

Dopo pochi minuti è arrivata una comunicazione di Forza Italia: "Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta e ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto".