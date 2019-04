Abusi sessuali, 90enne a processo

(ANSA) - NUORO, 30 APR - Un pensionato di 90 anni, residente in un centro dell'Ogliastra, nella Sardegna centro orientale, è finito sotto processo con l'accusa di abusi sesSuali nei confronti della sua badante romena. Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, il nonnino avrebbe più volte cercato di baciare la donna e avrebbe provato inoltre di estorcerle, con minacce, un rapporto sessuale. La donna spaventata si è rivolta ai carabinieri e, a seguito della denuncia, la procura di Lanusei ha aperto un fascicolo. I fatti risalgono al settembre 2017 e da allora la vicenda giudiziaria è proseguita sino al settembre 2018, quando la Gup Paola Murru ha deciso per il rinvio a giudizio del 90enne per violenza sessuale con l'aggravante delle relazioni domestiche. Le prime udienze si sono svolte nelle scorse settimane e ora l'8 maggio il tribunale collegiale esaminerà i testimoni.