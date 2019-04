(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 30 APR - Un 73enne di Niscemi (Caltanissetta) è morto stamani travolto da un camion sull'autostrada A2 "del Mediterraneo". L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo (Vibo Valentia). L'uomo, A.S.C., secondo quanto si è appreso, stava percorrendo l'autostrada in direzione sud quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è fermato ed è sceso dalla vettura. Subito dopo l'uomo è stato investito dal camion ed è morto. La Polstrada sta ora cercando di accertare se la vettura della vittima possa avere avuto un guasto costringendolo alla sosta.