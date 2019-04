Serie tv su baby-calciatori nella grotta

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La drammatica storia, conclusasi con un lieto fine, dei 12 giovani calciatori bloccati per giorni in un grotta in Thailandia diventerà una miniserie televisiva. Oggi il colosso dello streaming Netflix e la Sk Global Entertainment hanno firmato un accordo al Ministero della Cultura a Bangkok. I dettagli finanziari, spiega il Bangkok Post, non sono stati rivelati, anche se in precedenza era emerso che i ragazzi avrebbero ottenuto 94 mila dollari ciascuno per i diritti. La loro disavventura aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso. I piccoli calciatori, tra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore, lo scorso giugno erano rimasti intrappolati in una grotta del nord del paese, inondata a causa delle forti piogge. Le operazioni di soccorso, durate oltre due settimane, avevano mobilitato specialisti di diversi paesi ed erano culminate con il salvataggio di tutti, tirati fuori dalla grotta uno per uno, ma al prezzo della vita di un militare della marina thailandese.