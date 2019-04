Picchia fidanzata e agente, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Ha aggredito la fidanzata colpendola con pugni alla schiena, poi ha ferito un agente di polizia libero dal servizio che era intervenuto in difesa della donna, colpendolo con una testata al volto e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per questo un 41enne è stato arrestato ieri sera dai carabinieri. L'episodio è avvenuto in strada, a Scandicci (Firenze). Il 41enne è stato anche trovato in possesso di 8 grammi di hashish. Secondo quanto emerso, non sarebbe stata la prima volta che si rendeva responsabile di atteggiamenti violenti verso la donna. Dovrà rispondere della accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.