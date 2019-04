(ANSA) - NEW YORK, 30 APR - Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump Jr, ha ottenuto un ruolo di rilievo nella campagna per la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2020. L'ex conduttrice di Fox News si e' unita al team come consulente senior - riporta The Hill - dopo essere stata vice presidente di un super Pac pro-Trump. La campagna di Trump ha confermato la notizia, dicendo che sta "mettendo insieme una squadra di talenti di livello mondiale per aiutare la rielezione di Trump". Guilfoyle ufficialmente ha iniziato a frequentare Don Jr. l'anno scorso, dopo che il figlio del presidente Usa ha annunciato la separazione dalla ex moglie Vanessa.