(ANSA) - STELLA (SAVONA), 30 APR - Un uomo di 55 anni è stato aggredito da un cane di grossa taglia che lo ha morso al volto e agli arti superiori. E' successo oggi, poco dopo le 13, a Stella, nel savonese. Secondo quanto appreso l'uomo è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella, l'automedica inviata dal 118 e i vigili del fuoco che hanno messo a disposizione l'elisoccorso 'Drago' per trasferire in codice rosso il ferito all'ospedale San Martino di Genova.