Cambridge svela legami con schiavismo

(ANSA) - LONDRA, 30 APR - La celebre università di Cambridge ha annunciato l'avvio di un'inchiesta interna ai suoi archivi, destinata a durare due anni, sui legami storici con lo schiavismo britannico e sulle donazioni ricevute nel corso dei secoli da personalità arricchitesi con il traffico di esseri umani dalle ex colonie. Lo riporta oggi il Times. L'iniziativa segue quella analoga di varie istituzioni accademiche americane e quella - la prima in Gran Bretagna - già condotta dall'università di Glasgow: conclusasi in quest'ultimo caso con l'impegno a risarcire in favore di progetti umanitari e d'integrazione delle minoranze i quasi 200 milioni di sterline che l'ateneo scozzese ha calcolato di aver ricevuto in passato, al cambio odierno, da ricchi profittatori della schiavitù. L'ateneo è al centro di accuse di 'elitismo' per la scarso numero d'iscritti non bianchi e non benestanti ammessi. E lo stesso vale per Oxford, dove è stata chiesta la rimozione della statua di un protagonista dell'imperialismo coloniale.