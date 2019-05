Giappone, il nuovo imperatore al trono

(ANSA) - TOKYO, 1 MAG - Ha preso il via in Giappone la cerimonia che prevede l'ascensione al trono dell'imperatore Naruhito, dopo l'abdicazione ieri del padre Akihito. Il primo rito, che si svolge nella Sala dei Pini 'Matsu-no-Ma', avrà una durata di 10 minuti: il nuovo sovrano riceverà le insegne reali, tra cui la gemma e la spada. Alla cerimonia non è consentita la presenza delle donne della famiglia regnante. Nella seconda cerimonia, in programma alle 11:10 (4:10 in Italia), Naruhito pronuncerà il suo primo discorso da imperatore. Il premier giapponese Shinzo Abe farà un breve discorso a nome del popolo, e saranno presenti anche la nuova imperatrice Masako, e tutti gli altri membri della famiglia reale, incluse le più alte cariche istituzionali dello stato. A entrambi i riti non parteciperà il padre e imperatore emerito Akihito. Da oggi ha anche inizio il primo giorno della nuova era denominata 'Reiwa' (ordine e armonia), storicamente il periodo che di norma è associato al regno del sovrano.