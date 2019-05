Virgin Australia rinvia consegna 737 Max

(ANSA) – SYDNEY, 1 MAG – La seconda aerolinea australiana dopo la Qantas, Virgin Australia, ha rinviato al 2025 la consegna di Boeing 737 MAX 8 già in ordinazione, in seguito alla morte di 346 persone in due incidenti di aerei quasi nuovi di quel modello, in marzo in Etiopia e lo scorso ottobre in Indonesia. Il nuovo Ceo della compagnia, Paul Scurrah, ha annunciato che l’ordine con la Boeing è stato ristrutturato, per ragioni finanziarie oltre che di sicurezza. Con la consegna dei primi 737 MAX 8 inizialmente concordata per novembre, la Virgin ha dovuto agire rapidamente per cambiare l’ordine e Scurrah si è detto soddisfatto dell’esito di un mese di negoziati con la Boeing. Oltre a rinviare la consegna dei Max 8, Virgin convertirà 15 degli ordini al modello Max 10, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato in luglio 2021. I Max 10 quindi supereranno in numero i Max 8 nella flotta Virgin, con 25 Max 10 in ordinazione contro 23 Max 8.