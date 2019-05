Di Maio, serve il salario minimo

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Spero sia l'ultimo primo maggio in cui in Italia non c'é il salario minimo orario, perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese. Sennò non è lavoro, è essere sfruttati". L'ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. Altra speranza per la prossima festa del lavoro, ha aggiunto Di Maio, è che "non ci sia più il livello di burocrazia per chi lavora. Se vogliamo festeggiare i lavoratori, bisogna lasciarli in pace e farli lavorare, invece ora c'è un livello di burocrazia per imprenditori e lavoratori altissimo".