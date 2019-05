Primo Maggio di scontri a Parigi (black bloc e gilet gialli) e Torino (No tav)

Disorodini di black bloc e gilet gialli a Parigi

Primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli: nutrito lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti, fra i quali fra 1.000 e 2.000 black bloc, risposta con uso di gas lacrimogeni. Scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di gilet gialli per il 1 maggio.

Lanci di oggetti contro la polizia, una vera e propria nube di lacrimogeni si sono registrate ancora prima dell’avvio del corteo, da parte di black bloc e gilet gialli che erano in testa al corteo. Inseguimenti e cariche si sono registrate nelle vie adiacenti del XIV arroondissement, mentre la gran parte del corteo si mantiene calma e pacifica. I fermati, secondo la prefettura, sono stati 165 alle 13. A Besancon, nell’est del paese, da una manifestazione si sono staccati circa 200 gilet gialli che - secondo la radio France Info - hanno tentato di fare irruzione nel commissariato principale della città, ma sono stati respinti. - Nuovi tafferugli a Parigi a fine corteo del 1 maggio tra polizia e black bloc. In coda alla manifestazione, che si sta concludendo a place d’Italie, gruppi di casseur hanno attaccato la polizia e hanno incendiato cassonetti e materiale di cantiere sul boulevard de l’Hopital, davanti all’entrata dell’ospedale della Salpetriere.

La polizia ha risposto con moltissimi lacrimogeni e, secondo la strategia del nuovo prefetto Didier Lallement, con l'intervento di squadre mobili e rapide sui punti di maggior tensione. Alcuni manifestanti non sono riusciti ad entrare nella piazza dove è fissata la conclusione della manifestazione e hanno dovuto ripiegare sul vicino boulevard Saint-Marcel. Sulla place d’Italie, luogo di arrivo del corteo, la polizia ha montato un enorme idrante per disperdere la folla. Sale a 330 il numero delle persone identificate oggi a margine delle manifestazioni del 1 maggio a Parigi. 288 sono state quelle poste in stato di fermo, secondo la prefettura. Il numero dei perquisiti nella capitale è stato di 17.706 persone nella giornata del 1 maggio. Alle 18 il bilancio dei feriti negli scontri alla manifestazione del 1 maggio a Parigi è di 25 persone, nessuno grave. Tre sono poliziotti, uno dei quali colpito alla testa da un lancio di oggetti e sassi da parte dei black bloc sul boulevard de l’Hopital.

Gli scontri sono diventati violenti quando la polizia ha tentato di far uscire una cinquantina di casseur che erano entrati nel recinto dell’ospedale della Pitiè-Salpetriere, sul percorso del corteo.

Tensione a Torino con i No Tav

Tensione altissima al corteo di Torino quando la polizia ha fermato e allontanata lo spezzone con migliaia di No Tav. I manifestanti hanno risposto lanciando bottiglie lattine aste di bandiere tazze. Il movimento No Tav è stato portato indietro di due isolati rispetto a piazza San Carlo dove si teneva il comizio sindacale. Due manifestanti e un poliziotto rimasti feriti negli scontri al corteo di Torino sono stati portati in ambulanza in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi, secondo fonti del 118. Nei tafferugli altre persone sono rimaste contuse o lievemente ferite ma non si sono fatte medicare.