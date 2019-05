4 anni Charlotte, ecco le foto ufficiali

(ANSA) - LONDRA, 2 MAG - Ritratti primaverili sul prato per la principessina Charlotte, secondogenita di William e Kate e quarta in linea di successione al trono britannico, nel suo quarto compleanno. A diffonderli è stato Kensington Palace. Le immagini, scattate da sua madre, duchessa di Cambridge, la mostrano con sorrisi accennati e in varie mise: lo scenario è quello del parco di Anmer Hall, la residenza di campagna nel Norfolk inglese della sua bisnonna, la regina Elisabetta.